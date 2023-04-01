مقتل شخص وإصابة 28 آخرين فى انهيار مسرح غنائى بأمريكا

وأشار مكتب عمدة مقاطعة بون إلى استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث شوهد العديد من الأشخاص على نقالات الإسعاف.
وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد أدى الانهيار إلى تحطم واجهة المسرح وسرادقه فى الشارع، مما أدى إلى تناثر الطوب والحطام فى المنطقة، حيث سارع المستجيبون الأوائل لمساعدة الجرحى.
فيما أصدر جى بى بريتزكر، حاكم ولاية إلينوى، بيانا حول الانهيار، قائلاً: "تراقب إدارتى عن كثب انهيار السقف فى مسرح أبولو فى بلفيدير الليلة"، ومؤكدًا أنه كان على اتصال بالمسؤولين للحصول على التحديثات، ولتوجيه أى موارد متاحة.
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