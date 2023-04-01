مقتل شخص وإصابة 28 آخرين فى انهيار مسرح غنائى بأمريكا

جدة - نرمين السيد - لقى شخص مصرعه وأصيب 28 آخرون جراء انهيار سقف أحد المسارح الموسيقية، مساء أمس الجمعة، فى وسط مدينة بلفيدير التابعة لولاية إلينوى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن شبكة "سى بى إس" الأمريكية.





وأشار مكتب عمدة مقاطعة بون إلى استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث شوهد العديد من الأشخاص على نقالات الإسعاف.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد أدى الانهيار إلى تحطم واجهة المسرح وسرادقه فى الشارع، مما أدى إلى تناثر الطوب والحطام فى المنطقة، حيث سارع المستجيبون الأوائل لمساعدة الجرحى.

فيما أصدر جى بى بريتزكر، حاكم ولاية إلينوى، بيانا حول الانهيار، قائلاً: "تراقب إدارتى عن كثب انهيار السقف فى مسرح أبولو فى بلفيدير الليلة"، ومؤكدًا أنه كان على اتصال بالمسؤولين للحصول على التحديثات، ولتوجيه أى موارد متاحة.