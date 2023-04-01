ارتفاع عدد وفيات انهيار أرضى بالإكوادور إلى 23 شخصا

جدة - نرمين السيد - أعلنت حكومة الإكوادور، ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار أرضى فى مدينة ألوسي، الواقعة بمنطقة جبال الأنديز إلى 23 شخصًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، بحسب وكالة "رويترز ".





وقع الحادث ليل الأحد الماضي، فى جزء من المدينة الواقعة بإقليم تشيمبوراسو، أفادت الأرقام الرسمية بأن الانهيار الأرضى أثر على نحو 850 شخصًا ودمر 57 مبنى. ويتزايد عدد الوفيات تدريجيًا مع وصول مجموعات الإنقاذ إلى مزيد من المنازل، التى دفنها الانهيار الأرضي. ولا يزال 67 شخصًا على الأقل فى عداد المفقودين، بينما سجلت السلطات 38 إصابة.

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