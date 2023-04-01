العالم اليوم - مقاتلات صينية تعبر خط المنتصف بمضيق تايوان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 06:22 صباحاً - قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 10 طائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان الذي يمثل عادة حاجزا غير رسمي بين الجانبين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن تسع مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

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