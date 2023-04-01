العالم اليوم - اليابان.. خطة لتعزيز الزواج ورفع معدل المواليد

انتم الان تتابعون خبر اليابان.. خطة لتعزيز الزواج ورفع معدل المواليد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 06:22 صباحاً - كشف وزير في مجلس الوزراء الياباني مكلف بمعالجة انخفاض معدل المواليد عن مسودة مقترح يهدف إلى تغيير الاتجاه الهبوطي، بما في ذلك زيادة الدعم المخصص لرعاية الأطفال والتعليم وزيادة الأجور للعمال الأصغر سنا لتحفيزهم على الزواج والإنجاب.

يشهد عدد سكان اليابان، البالغ أكثر من 125 مليون نسمة، تراجعا منذ 15 عاما، ويتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليونا بحلول عام 2060.

وتسبب تراجع عدد السكان وإصابة المجتمع بالشيخوخة في تداعيات هائلة على الاقتصاد وأمن الدولة في الوقت الذي تعزز فيه اليابان جيشها لمواجهة طموحات الصين الإقليمية.

ولمعالجة المشكلة، تقترح الخطة زيادة المساعدة المالية وزيادة الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.