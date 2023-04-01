العالم اليوم - لمواجهة نفوذ الصين بالمحيط الهادئ.. سفارة لواشنطن في فانواتو

انتم الان تتابعون خبر لمواجهة نفوذ الصين بالمحيط الهادئ.. سفارة لواشنطن في فانواتو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أبريل 2023 04:20 صباحاً - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اعتزامها فتح سفارة في دولة فانواتو الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، وذلك في أحدث خطوة ضمن جهود التصدي لنفوذ الصين المتزايد في المحيطين الهندي والهادئ.

السفارة الجديدة الكائنة في بورت فيلا هي الخامسة التي تفتتحها الولايات المتحدة أو تعلن أنها ستبنيها في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية ”تماشيا مع استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، فإن الوجود الدبلوماسي الدائم في فانواتو سيسمح للحكومة الأميركية بتعميق العلاقات مع المسؤولين والمجتمع في فانواتو”.

وأَضافت ”من شأن إقامة السفارة الأميركية في بورت فيلا أن يسهل مجالات التعاون الثنائي المحتمل والمساعدة الإنمائية، بما فيها الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ”.

فضلا عن فانواتو، فتحت إدارة بايدن سفارة في جزر سليمان، وأعلنت عن خطط لفتح سفارات في المالديف وكيريباتي وتونغا. كما تحركت الإدارة لتعزيز العلاقات الوثيقة القائمة مع دول المحيط الهادئ الأخرى.