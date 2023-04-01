600 إصابة.. إعصار يضرب ولاية أركنساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة CBS، وقع تأثير الإعصار على الجزء الأوسط من الولاية، بما فى ذلك مدينة أركنساس الأكثر اكتظاظا بالسكان - ليتل روك – وضواحيها، ولم يتم بعد تقديم معلومات عن خطورة حالة الضحايا.
وأعلنت حاكمة المدينة حالة الطوارئ فى الولاية ونشرت الحرس الوطنى للمساعدة فى حصر تداعيات الكارثة.
وقالت ساندرز على "تويتر": "نصلى من أجل كل من كانوا وما زالوا فى طريق هذه العاصفة".
وطلب عمدة مدينة ليتل روك، فرانك سكوت جونيور، المساعدة من الحرس الوطنى وحذر الناس من الابتعاد عن المناطق المتضررة.
وقال عالم الأرصاد ترافيس شيلتون إن الإعصار الذى ضرب نورث ليتل روك بعد ظهر يوم الجمعةـ ألحق أضرارا بمدينتى جاكسونفيل وشيروود.
وقال عالم الأرصاد الجوية جيم رينولدز: "ما زلنا نتعامل مع الكثير من الأحوال الجوية النشطة فى الوقت الحالي، ولا يمكننا حتى مغادرة مكاتبنا للتحقق من الأضرار".
وتسببت الكارثة فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من 70 ألف مشترك فى الولاية.
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