تونس تتولى اليوم رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن تونس ستتولى اليوم السبت رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى والتى ستتواصل على امتداد الشهر، وستسعى تونس خلال مدة رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الإفريقية من أجل قارة إفريقية آمنة ومستقرة ومزدهرة.





وأكدت بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم أن تونس "المعتزة بإنتمائها الإفريقى والتى وضعت دوما تنمية القارة وأمنها فى صدارة إهتماماتها"، تُجدّد إلتزامها بمواصلة العمل من أجل مزيد الإسهام فى بلوغ أهداف أجندة الإتحاد الإفريقى 2063، وفى توثيق عرى الإخوّة والتضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم.

وأضاف البيان أن تونس، خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ستعمل على أن تكون قوة إقتراح إيجابية لدعم الأمن والإستقرار بالقارة انطلاقا من مبادئ التضامن والتكامل الإفريقى التى دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية/الإتحاد الإفريقي.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، فى بيانها إلى أن تونس، التى تحرص دائما على ترسيخ أركان السلم المستدام بالقارة الأفريقية لا فقط بالعمل على معالجة التوترات ولكن أيضا بدعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التى تؤدى إلى اندلاعها، تتطلع إلى العمل مع البلدان الإفريقية الشقيقة لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة وذلك فى كنف روح التوافق والتفاهم التى ميزت على الدوام عمل المجلس.

وذكرت أنه كان قد تمّ انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى للفترة 2022-2024 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المنعقدة بأديس أبابا فى فبراير 2022