الأزمة تستعر.. فرنسا تحاول كبح جماح التضخم وسط احتجاجات ضد قانون التقاعد

جدة - نرمين السيد - طعون ضد قانون التقاعد

ووصلت أزمة قانون رفع سن التقاعد بفرنسا لمرحلة الانسداد، على حد وصف سياسى فرنسى، بعد رفض الحكومة وساطة للحوار مع النقابات، ودخول المواجهات بين الرافضين للقانون والشرطة خلال المظاهرات إلى مستوى عنيف.

ويترقب الشارع الفرنسى قرارًا قضائيًا حاسمًا من المجلس الدستورى بشأن القانون، فيما أعلن المجلس أنه سيقول كلمته النهائية حول قانون التقاعد فى 14 أبريل المقبل، حيث يعكف الآن على دراسة 3 طعون مقدمة ضد القانون من تحالف المعارضة.

وسجل اليوم العاشر من المظاهرات صدامات بين الشرطة ومئات المحتجين، علق عليها أوليفيه فيران، المتحدث باسم الحكومة، بأنه لا ينبغى أن تتحول التظاهرات إلى العنف، داعيًا الأحزاب والقوى السياسية لإدانة العنف.

وساطة لحل الأزمة

من جانبه، اقترح لوران بيرجر، رئيس الاتحاد الفرنسى الديمقراطى للعمل، اللجوء إلى الوساطة لحل النزاع، لكن الحكومة رفضت الوساطة.

ويتوقع المحلل السياسى جوان سوز، عضو نقابة الصحفيين الفرنسية، أن يُجبر تصعيد الاحتجاجات والتوسع فى الإضرابات الحكومة على تأجيل تنفيذ القانون لما بعد العام الجارى، أو ربما تدخل الحكومة فى مناقشات مع النقابات العمالية خلال وقت قريب.

ويحمل "سوز" الرئيس الفرنسى مسؤولية التصعيد، مُشيرًا إلى تصعيد موجة الغضب فى مختلف مدن البلاد، أبرزها باريس ومارسيليا.

ويصف المظاهرات فى البلاد بأنها عنيفة، وهى فى حالة تزايد مستمر، وأعداد المشاركين تتزايد، وكذلك عدد المؤسسات التى يتوقف موظفوها عن العمل.

معدلات التضخم تزيد حدة التظاهرات

ومما زاد الأمر سوءًا، وتسبب فى غليان فى الشارع الفرنسى، معاناة الشعب الفرنسى من زيادة حادة فى الأسعار سواء المواد الغذائية أو استهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية لذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10%، وذلك خلال عرض خطة الاعتدال أمام الخزان المائى لبلدية سافين لولاك، لمواجهة ارتفاع أسعار الاستهلاك.

وارتفع معدل التضخم فى فرنسا خلال فبراير الماضى وبلغ 6.2% ليطابق أعلى مستوياته فى أكتوبر 2022، وذلك على خلفية تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وفقًا لما ذكره المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى فرنسا.

وأظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% فى فبراير 2023، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المُسجلة فى يناير 2023، وعاد إلى معدله فى أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد أن انخفض إلى 5.95 فى ديسمبر 2021.

وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الطفيف فى التضخم كان بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدًا فى الوقت نفسه تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة.

ومنذ تسارع أسعار المستهلك فى عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضى، فوفقًا للمعهد، ارتفعت المنتجات الغذائية فى فبراير 2023 بنسبة 14.5% خلال عام واحد بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% فى يناير 2023.