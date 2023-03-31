العالم اليوم - صندوق النقد يوافق على قرض بـ15.6 مليار دولار لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر صندوق النقد يوافق على قرض بـ15.6 مليار دولار لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 08:16 مساءً - قال مصدر لوكالة رويترز إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق الجمعة على حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات لأوكرانيا لمساعدة البلاد في تلبية احتياجات التمويل العاجلة مع استمرارها في الدفاع عن أراضيها ضد الحرب الروسية.

والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ الحرب الروسية التي اندلعت في 24 فبراير 2022، وأول حزمة مالية كبيرة يوافق عليها صندوق النقد لدولة تخوض صراعا مستمرا.

ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في جذب تمويلات كبيرة لأوكرانيا من المانحين والشركاء الدوليين ومن بينهم البنك الدولي ومقرضين آخرين.