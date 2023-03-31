العالم اليوم - بايدن يدعو روسيا إلى إطلاق سراح مراسل "وول ستريت جورنال"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 04:19 مساءً - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا على إطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، بعد أن ألقى جهاز الأمن الروسي القبض عليه بتهمة التجسس، وهي مزاعم نفتها الصحيفة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، صباح الجمعة، عندما سئل عن رسالته إلى روسيا بشأن اعتقال غيرشكوفيتش: "دعوه يذهب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وعما إذا كان سيطرد دبلوماسيين أو صحفيين روس في الولايات المتحدة ردا على هذا، أجاب بايدن قائلا: "هذه ليست الخطة الآن".

واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي غيرشكوفيتش، وهو أميركي، بمحاولة الحصول على معلومات سرية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس منذ الحرب الباردة.

من جانبها، نفت الصحيفة الأميركية "بشدة" الاتهامات.

وقالت إدارة بايدن، الخميس، إنها تعمل على ضمان الوصول القنصلي إلى غيرشكوفيتش.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، "استهداف الرعايا الأميركيين في روسيا بأنه غير مقبول"، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تدين اعتقال غيرشكوفيتش "بأشد العبارات".

كما حذرت إدارة بايدن المواطنين الأميركيين من السفر إلى روسيا، وأوصت الأميركيين الموجودين هناك حاليا بالعودة "على الفور".