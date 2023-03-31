البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يتعهد بمزيد من الدعم لمولدوفا

جدة - نرمين السيد - وأوضح البنك فى بيان اصدره على موقعه الرسمى عبر شبكة الإنترنت إن مارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ناقش استراتيجية الدولة الخمسية الأخيرة للبنك لمولدوفا مع القيادة الجديدة للبلاد خلال زيارته إلى كيشيناو أمس وتعهد بمواصلة الدعم، وخاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة وتنمية القطاع الخاص، وتحول تركيز مولدوفا من إدارة الأزمات إلى التنمية طويلة الأجل.

وعانت مولدوفا، وهى دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى، عاما من الصدمات الاقتصادية نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا المجاورة وشتاء مليء بتحديات قطاع الطاقة.

ولكن مع بدء تلاشى تأثير هذه الأزمات، فإن حكومة رئيس الوزراء دورين ريسين، التى تولت السلطة فى فبراير الماضى، تكثف خططها للإصلاح والاستثمار المطلوب للمضى قدما فى طموحات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وفى العام الماضى، قدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دعما غير مسبوق لمولدوفا من خلال زيادة تمويله خمسة أضعاف، إلى أكثر من 500 مليون يورو، وشمل ذلك قرضا بقيمة 300 مليون يورو فى يونيو الماضى لتنويع مصادر الغاز فى البلاد وتمكينها من شراء الغاز من السوق الفورية الأوروبية.

وقال بومان لرئيس الوزراء ريسين خلال اجتماع يوم أمس الخميس حريصون على تطوير دعمنا لمساعدتك فى مواجهة موقف صعب للغاية والتركيز على ما يمكننا القيام به لزيادة مرونة مولدوفا واقتصادها على المدى الطويل لوضعك فى مكان أفضل تعامل مع الأحداث المستقبلية، مهما كانت.

وتابع أن الأولويات الإستراتيجية الثلاث للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمولدوفا هى: تعزيز مرونة الطاقة والأمن وتعزيز اقتصاد أكثر اخضرارا؛ دعم تنمية تنافسية وشاملة للقطاع الخاص، وبنية تحتية مالية أكثر مرونة، وتحسين الحوكمة؛ وتحسين تسليم البنية التحتية الشاملة لدعم النمو وتعزيز الاتصال والتجارة.

ويقف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لتقديم المزيد من الدعم فى مجال توفير الطاقة، بما فى ذلك التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل لجلب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة فى مولدوفا - وهو تحول لهذا البلد الذى يعتمد على الاستيراد.

يدعم البنك، الحكومة لإنشاء إطار عمل قوى لمزادات الطاقة المتجددة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى المرافق العامة.

وخلال الزيارة، التقى بومان بمسؤولين حكوميين من بينهم وزير الاقتصاد ومحافظ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمولدوفا دوميترو أليبا، ووزيرة المالية فيرونيكا سيريتينو، ووزيرة الخارجية نيكو بوبيسكو، ووزيرة البنية التحتية ليليانا دابيجا، والأمين العام للحكومة أرتور ميا، ورئيس وكالة الملكية العامة الكسندر.

كما أجرى محادثات مع ممثلى المنظمات المالية الدولية الأخرى والبنوك المولدوفية ومنظمات المجتمع المدنى، والتقى بشركاء الاستثمار فى كيشيناو.

واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أكبر مستثمر مؤسسى فى مولدوفا والحاضر فى البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، 2 مليار يورو فى البلاد، والكثير منها لدعم البنية التحتية بالإضافة إلى استقرار القطاع المصرفى.