أمريكا تُثمن دور تنزانيا القيادى فى إجراء إصلاحات ديمقراطية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسبما نشر البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال لقاء كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيسة تنزانيا سامية حسن فى دار السلام بتنزانيا.

وشكرت هاريس، الرئيسة التنزانية على مشاركتها فى القمة الثانية من أجل الديمقراطية.. وأشادت بإعلان سامية حسن اعتزام تنزانيا الانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة وشجعتها على مواصلة الجهود لتعزيز الحريات المدنية والسياسية.

وناقشت نائبة الرئيس الأمريكى والرئيسة التنزانية فرص تعزيز استثمارات القطاع الخاص فى الولايات المتحدة وتسهيل قيام المستثمرين الأمريكيين بأعمال تجارية فى تنزانيا.

وأكدت هاريس دعم الولايات المتحدة لتطوير البنية التحتية فى تنزانيا، مشيدة باستجابة تنزانيا ومكافحتها تفشى فيروس ماربورج الأخير وتعهدت بمواصلة دعم الولايات المتحدة لهذه الاستجابة.

كما ناقش الجانبان الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتنزانيا من خلال خطة الرئيس الأمريكى الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، والتى مكنت تنزانيا من أن تكون على أعتاب السيطرة على الأوبئة.