العالم اليوم - "شباب البومب 11".. أجواء المونديال تعود في دراما رمضان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 03:22 مساءً - حجزت أجواء مونديال قطر 2022، مكانا رئيسيا على مائدة شهر رمضان السعودية بمسلسل "شباب البومب 11"، الذي أعادت إحدى حلقاته أجواء اهتمام الجماهير بمباريات المنتخبات العربية، خاصة السعودية والمغرب.

استطاع فريق عمل "شباب البومب 11" تحقيق نجاح يكمل نجاحات أجزائه السابقة، بعد الإقبال اللافت من المشاهدين عليه في السعودية خلال الأيام الأولى من رمضان.

عن الأجواء الرياضية في المسلسل، يقول الفنان مهند الجميلي، إنه "يعيد ذكريات أيام المونديال، والأجواء الحماسية التي سيطرت على الشعب السعودي والعربي خلال متابعة المباريات، والفرحة العارمة في الشوارع بعد تحقيق المنتخب السعودي الفوز على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية بنتيجة 2- 1".

أما الهدف من تضمين المسلسل هذه الأحداث، فيوضح الجميلي أن الجزء 11 منه "يحمل رسالة تؤكد على الاعتزاز بالروح الرياضية والوطنية التي تحلى بها جماهير كرة القدم على مستوى العالم"، محذرا في الوقت نفسه من "خطر الحماس الزائد، والخروج عن السياق الطبيعي للتشجيع".

الأسرة ومستحضرات التجميل

بجانب ذلك، يتناول المسلسل مشكلات توتر العلاقات بين الآباء والأبناء، والتعامل معهم في المصروفات والتعليم، وحلقات أخرى تسلط الضوء على إكثار الفتيات من استخدام مستحضرات التجميل وخداع الشباب بها"، حسب الجميلي، أحد المشاركين في تمثيل "شباب البومب 11".

ويتابع: "هذه الوجبة الدرامية الساخنة التي اهتم صناع المسلسل بأن تؤخذ من الواقع السعودي والخليجي والعربي، تُقدم في إطار ممزوج بالكوميديا التي تناسب أجواء السكينة في الشهر الكريم، وتجذب المشاهدين لمتابعته على مدار 30 حلقة متصلة منفصلة".

متابعة التطورات

لتخرج قصص المسلسل معبرة عن الواقع، يلفت الجميلي إلى أن صناعه "حرصوا على متابعة التطورات التي طالت الشباب والأسر في السعودية وغيرها من البلدان العربية؛ لنقدم صورا حية لكل المشكلات".

إضافة لذلك، فإن الجزء الـ11 من المسلسل، تم تصويره بشكل احترافي على مدار شهرين ونصف الشهر في عدد كبير من مواقع التصوير.

قصة 6 شباب

من جانبها، تحدت الفنانة مريم عبد الرحمن، لموقع "دوت الخليج" عن دورها في المسلسل، قائلة إنها "تجسد شخصية فتاة حادة، تميل للتصرفات الصبيانية؛ لأنها الفتاة الوحيدة بين أشقائها من الذكور".

القصة الرئيسية لـ"شباب البومب 11"، تتكلم عن 6 شباب تجمعهم مغامرات وحكايات، وبعض المواقف اللي يواجهونها في قالب كوميدي.

وتُرجع عبد الرحمن استمرار المسلسل إلى الجزء 11، إلى "إقبال الجماهير على مشاهدة الأجزاء السابقة، مما دفع فريق العمل إلى إنتاج جزء جديد، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم العاشر".

"شباب البومب 11" تأليف محمد الفهادي وعبد الله الوليدي، وإخراج أشرف العبادي وعبد الرحمن محمود.

ويشارك في التمثيل فيصل العيسي، ومهند الجميلي، ومحمد الدوسري، وسلمان المقيطيب، ومريم عبد الرحمن، وعبد العزيز برناوي، وعبد العزيز الفريحي، وفيصل المساعيد، وعلي المدفع وشفيقة يوسف، وعبد العزيز المبدل.