العالم اليوم - زيلينسكي يتوعد من بوتشا.. وصواريخ روسية تدك أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 03:22 مساءً - استخدمت روسيا ترسانتها بعيدة المدى لقصف عدة مناطق جديدة في أوكرانيا، الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين وإلحاق أضرار بمنازل، في الوقت الذي احتفل فيه الأوكرانيون بذكرى تحرير بوتشا.

زيلينسكي يتوعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في منشور على تطبيق "تلغرام"، في ذكرى استعادة السيطرة على بوتشا: بوتشا بالقرب من كييف، "تقف رمزا للفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي منذ بدء اجتياحه الشامل في فبراير 2022" .

"لن نسامح أبدا. سنعاقب كل مرتكب جريمة".

"السلطات الأوكرانية وثقت مقتل أكثر من 1400 مدني، من بينهم 37 طفلا" .

"تم العثور على أكثر من 175 شخصا في مقابر جماعية وغرف تعذيب" مزعومة. ماذا حدث في بوتشا؟ القوات الروسية سيطرت على بوتشا، بعد أسابيع من انطلاق العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا.

الجيش الروسي بقي في بوتشا لمدة شهر تقريبا.

عندما استعادت القوات الأوكرانية المدينة، زعمت بأنها واجهت مشاهد مروعة، شملت: جثث نساء وشباب ومسنين في ملابس مدنية ملقاة في الشوارع، أو في الأفنية أو في المنازل. وتم العثور على جثث أخرى في مقبرة جماعية .

جنود روس وصفوا في مكالمات هاتفية تم اعتراضها، أعمال القتل هناك بأنها "تطهير"، وفقا لتحقيق أجرته أسوشيتد برس . أوكرانيا: يجب محاسبة روسيا على "جرائم حرب" أوكرانيا ودول أخرى، طالبت بأن تحاسب روسيا على "جرائم حرب" .

المدعي العام أندريه كوستين زعم، الجمعة، أن العديد من القتلى المدنيين تعرضوا للتعذيب.

قال إن قرابة 100 جندي روسي يشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وصدرت لوائح اتهام ضد 35 منهم .

محكمة أوكرانية قضت على جنديين روسيين بالسجن 12 عاما، بتهمة الحرمان غير القانوني من الحرية للمدنيين، والنهب.

كوستين: "مقتنع بأن كل هذه الجرائم ليست مصادفة. هذا جزء من استراتيجية روسيا المخطط لها، التي تهدف إلى تدمير أوكرانيا كدولة والأوكرانيين كأمة". في الأثناء.. قصف روسي متواصل بالتزامن مع هذه الأحداث في أوكرانيا، استمرت روسيا في عمليات القصف، في الحرب التي دخلت عامها الثاني بالفعل. إلى جانب مقتل ما لا يقل عن اثنين في أوكرانيا، أصيب 14 مدنيا آخر في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، عندما شنت روسيا هجمات بصواريخ وقذائف وطائرات مسيرة متفجرة وقنابل انزلاقية، حسبما ذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية .

صاروخان روسيان أصابا مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك شرقا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بثمانية مبان سكنية.

مكتب الرئاسة الأوكرانية: مقتل مدني وإصابة 5 آخرين في أنحاء منطقة دونيتسك، جراء الغارات . ضربت 9 صواريخ روسية مدينة خاركيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبان سكنية وطرق ومحطات وقود وسجن. كما استخدم الروس طائرات مسيرة متفجرة لمهاجمة منطقة خاركيف .

قصفت القوات الروسية كذلك مدينة خيرسون جنوبا، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين. وتعرضت قرية لفيف في منطقة خيرسون لقصف بقنابل انزلاقية دمرت حوالي 10 منازل .

وابل من القذائف الصاروخية أصاب مدينة زاباروجيا وضواحيها، مما تسبب في اندلاع حرائق كبيرة .

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