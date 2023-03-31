العالم اليوم - تركيا تخفض أسعار الغاز لإنتاج الكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 03:22 مساءً - قالت شركة بوتاش الحكومية التركية للطاقة، الجمعة، إن السلطات ستخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لإنتاج الكهرباء 16.67 بالمئة اعتبارا من أول أبريل.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، أن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين بواقع 20 بالمئة في أبريل، قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وكانت أسعار الطاقة ساهمت في الارتفاعات الكبيرة التي شهدها معدل التضخم في تركيا خلال العام الماضي، قبل أن يتباطأ بشكل تدريجي ويصل إلى 55.18 بالمئة في فبراير الماضي.

وشهدت تركيا في فبراير الماضي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها بعدما ضرب الزلزال الكبير عدة مناطق في البلاد وأسفر عند آلاف القتلى والجرحى.

وكانت الأمم المتحدة قالت هذا الشهر إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة لها في فبراير وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى سيكبد تركيا خسائر بأكثر من 100 مليار دولار.