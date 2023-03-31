العالم اليوم - مقتل مستشار في الحرس الثوري بضربة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر مقتل مستشار في الحرس الثوري بضربة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 02:16 مساءً - نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن أحد مستشاريه العسكريين قُتل في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، الجمعة.

وأضافت نقلا عن البيان: "أعلن الحرس الثوري (مقتل) ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري العسكريين وضباطه، في الهجوم الإجرامي لإسرائيل على محيط دمشق فجر اليوم".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد كشفت الخميس، إصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وقالت "سانا": "أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة دمشق".