العالم اليوم - أول تعليق من الكرملين ردا على دعوة رئيس بلاروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 01:19 مساءً - أعلن الكرملين، الجمعة، أنه يعلم بدعوة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لوقف إطلاق النار فورا في أوكرانيا، الجمعة، وسيناقش ذلك معه لكن ذلك لا يمكنه في الوقت الراهن تحقيق أهداف "العملية العسكرية الخاصة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش دعوة لوكاشينكو للتفاوض بعد أيام، لكنه أشار إلى أن بعض الجوانب في خطة سلام طرحتها الصين لا يمكن تطبيقها لأن أوكرانيا تتبع الأوامر التي تصدر لها من الغرب بعدم التفاوض مع موسكو. تصريحات رئيس بيلاروسيا اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية.

قال لوكاشنكو خلال خطاب إلى الأمة: "بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة" في أوكرانيا، محذرا من أن "حرائق نووية تترصد في الأفق".

أضاف: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف للأعمال الحربية".

أوضح لوكاشنكو: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".

شدد على أن "المجمع الصناعي العسكري يعمل بأقصى سرعة في روسيا" وأن أوكرانيا "غارقة بالأسلحة الغربية"، فيما أعرب عن قلقه من حصول "تصعيد" مقبل سيوقع العديد من القتلى.

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