العالم اليوم - رئيس بيلاروسيا يحذر من خطر اندلاع حرب نووية.. ويدعو لهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 11:20 صباحاً - اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية.
وقال لوكاشنكو خلال خطاب إلى الأمة: "بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة" في أوكرانيا، محذرا من أن "حرائق نووية تترصد في الأفق".
وأضاف: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف للأعمال الحربية".
وأوضح لوكاشنكو: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".
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