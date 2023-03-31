العالم اليوم - رئيس بيلاروسيا يحذر من خطر اندلاع حرب نووية.. ويدعو لهدنة

انتم الان تتابعون خبر رئيس بيلاروسيا يحذر من خطر اندلاع حرب نووية.. ويدعو لهدنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 11:20 صباحاً - اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية.

وقال لوكاشنكو خلال خطاب إلى الأمة: "بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة" في أوكرانيا، محذرا من أن "حرائق نووية تترصد في الأفق".

وأضاف: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف للأعمال الحربية".

وأوضح لوكاشنكو: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".