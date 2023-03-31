العالم اليوم - "العاصفة ستورمي" تلاحق ترامب.. من هي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 11:20 صباحاً - بعد تصويت هيئة المحلفين الكبرى بمانهاتن على إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق بشأن دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما، تدور تساؤلات عدة عن حياتها.

ورصدت صحيفة "الغارديان" تفاصيل حياة ستيفاني جريجوري كليفورد الشهيرة بستورمي دانييلز أو "وجه الحصان" كما كان يلقبها ترامب. من هي ستورمي دانييلز؟ نشأت ستيفاني على يد أم مهملة في عاصمة لويزيانا باتون روج، وكانت الخيول هي اهتمامها الرئيسي وهوايتها، لكنها دعمت نفسها ماليا من خلال العمل في نوادي التعري، ابتداء من المدرسة الثانوية.

بدأت في النهاية في الظهور في الأفلام الإباحية وإخراجها، باسم مستعار.

التقت الفتاة التي وصفت نفسها بنفسها "الفتاة الصغيرة التي عادت إلى باتون روج وهي تحاول البقاء على قيد الحياة" لاحقًا بترامب في بطولة غولف المشاهير في ليك تاهو بكاليفورنيا، حيث تم توظيفها لتحية المنافسين بين الحملات.

زعمت أن ترامب قد دعاها عبر حارس شخصي لتناول العشاء ولاحقا حدثت علاقة جنسية في غرفته بالفندق على الرغم من زواجه من السيدة الأولى في نهاية المطاف ميلانيا ترامب، وأنهما ظلا على اتصال لبعض الوقت لأنه عرض عليها دورا في برنامج تلفزيون الواقع "المتدرب".

مع ترشح ترامب للرئاسة بنجاح في عام 2016، تطورت علاقته بدانيلز بشكل كبير.

تفاوضت دانيلز على صفقة لعرضها على شاشة التلفزيون خلال الحملة الرئاسية ومناقشة اللقاء الجنسي المزعوم مع ترامب عندما تلقت ما يقول المدعون إنه دفع 130 ألف دولار لشراء صمتها، وإن محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين قام بالدفع. أسرار قضية دانييلز نفى ترامب ممارسة الجنس مع دانيلز وادعى أن الدفع لا علاقة له على الإطلاق بالانتخابات التي فاز بها أقنع المدعون هيئة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام بشأن أن طريقته في السداد لكوهين، بزيادات شهرية قدرها 35 ألف دولار، كانت غير قانونية بعد تحقيق استهدف عند تحديد ما إذا كان قد انتهك قوانين تمويل الحملات الحكومية أو سجلات الأعمال المزورة.

أقر كوهين بالذنب في 2018 في تهم اتحادية تتعلق بهذه المدفوعات، وبالإضافة إلى دانيلز، قال كوهين إنه رتب دفعة مالية لامرأة أخرى بناء على مزايدة ترامب.

التقت دانيلز مؤخرا بالمدعين العامين في مانهاتن وأجابت عن أسئلتهم بشأن المبلغ الذي دفعه الرئيس السابق، حيث قال محاميها كلارك بروستر: "ردت دانيلز على الأسئلة ووافقت على إتاحة نفسها كشاهدة، أو لمزيد من الاستفسار إذا لزم الأمر".

احتفظت دانيلز في البداية بمايكل أفيناتي كمحام، وسرعان ما حصل على منصبه كعدو إعلامي محبوب وعنيد لترامب، الذي أعلن نفسه كمرشح في السباق الرئاسي لعام 2024.

توترت علاقة أفيناتي ودانيالز في النهاية، وحوكم الأخير بتهمة ارتكاب جرائم فيدرالية، بما في ذلك سرقة كتاب بقيمة 300 ألف دولار مقدما لكتابها، حيث يواجه أفيناتي 14 عاما خلف القضبان بعد إدانته بالسرقة المسبقة، بالإضافة إلى خداع موكليه القانونيين.

عادت التداعيات القانونية لهذا الدفع إلى الظهور بعد أن أطلق المدعي العام السابق لمقاطعة مانهاتن، ساي فانس، تحقيقا جنائيا بشأن ترامب.

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