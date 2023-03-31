العالم اليوم - الذهب يتجه لأفضل أداء شهري منذ يوليو 2020 بفضل أزمة البنوك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 11:20 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف "هناك تكهنات بأن الأزمة المصرفية ربما لم تنته بعد، لكن المشكلات ليست ظاهرة أو مؤثرة على الأسواق في الوقت الحالي... لذلك فإن الذهب متماسك بين 1930 و2000 دولار".

وأضاف سبيفاك أن الذهب يواجه مخاطر هبوط لأن السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف رفع الفائدة مؤقتا، وهو ما يتعارض مع ما يقوله المركزي الأميركي وقد يتعارض مع البيانات القادمة.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي سعيا لمزيد من الأدلة على خطوة البنك المركزي الأميركي التالية.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.59 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1982.00 دولار.

كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 بالمئة حتى الآن.

ويتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج.

وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار خلال تداولات الجمعة، للمرة الثانية بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطا وسط الضبابية الاقتصادية، تميل المعدلات الأعلى للفائدة إلى إضعاف جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

لكن الأسعار تراجعت بعد فترة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأونصة، واستقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1457.39 دولار.