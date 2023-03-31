المجر تحذر من نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجرى بيتر زيجارتو من عواقب نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسى الناتو وروسيا بشأن أوكرانيا، مشددا على ضرورة العمل وبذل كافة الجهود الممكنة فى هذا الشأن.





وقال زيجارتو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم: "موقفنا واضح، نريد السلام ويجب أن نمنع تصعيد الحرب بأى وسيلة، لذا هدفنا الرئيسى هو منع نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا، لأن هذا سيؤدى إلى مأساة".

وكشف المسؤول المجرى عن انعقاد مشاورات تستمر يومين فى بولندا بشأن أوكرانيا، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو الذى من المقرر انعقاده الأسبوع المقبل فى بروكسل، موضحا أن هذه المشاورات تأتى بدعوة من وزير الشؤون الخارجية البولندى لوزراء خارجية تسع دول تقع على الحدود الشرقية لحلف الناتو بإجراء مباحثات فى وارسو بشأن أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجرى أن الدول التى من المقرر أن تشارك فى هذه المشاورات فى بولندا هى: بلغاريا وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ودول البلطيق الثلاث.

وتتيح المادة الرابعة من معاهدة الناتو لأى من أعضاء الحلف أن يطلب إجراء مشاورات حينما يرى أى منهم أن سلامة أراضيها أو استقلالها السياسى أو أمنها عرضة للتهديد.