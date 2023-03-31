المفوضية الأممية للاجئين: السعودية شريك لنا فى جميع الأعمال الإغاثية

جدة - نرمين السيد - أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن المملكة العربية السعودية شريك رئيس فى جميع الأعمال الإغاثية التى تنفذها المفوضية، مشيرة إلى أن ذلك من خلال التبرعات المالية السخية التى تقدمها المملكة لإغاثة اللاجئين فى مختلف أنحاء العالم.





وثمنت المنظمة الدور الإنسانى الذى تقوم به المملكة ودعمها المستمر لجميع أعمال المفوضية، وتعاونها الدائم من خلال عدد من المؤسسات الخيرية والتنموية أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودى للتنمية وهيئة الهلال الأحمر السعودى وما توفره من دعم ورعاية صحية وتعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة مديرة الشراكات الخاصة والعمل الخيرى بالمفوضية روا فتحى لمعرض "بساط الريح" المقام ضمن فعاليات موسم رمضان للعام 1444هـ، بمركز جدة سوبر دوم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس.

وأوضحت روا فتحى، أن المفوضية تهدف من خلال هذه المشاركة المجتمعية إلى تعريف الزوار بالجهود التى تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية وما تقدمه فى مختلف مجالات مساعدة اللاجئين وجميع أعمال المفوضية الإنسانية، وذلك فى إطار شراكتها العريقة التى تجمعها مع المملكة فى مساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين جراء الحروب والصراعات البشرية.

وأشارت إلى أن المفوضية تحرص من خلال هذه المشاركة فى معرض "بساط الريح الـ 22" الذى تنظمه المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، على المزيد من الانفتاح على قطاع الأعمال الخاصة وقطاع الأعمال فى المجال الخيرى وقطاع المؤسسات غير الربحية، لما تمثله تلك القطاعات من إضافة وطاقة داعمة لملف اللاجئين على مستوى العالم، إضافة إلى تقديم الحلول المستدامة لملايين اللاجئين والنازحين وتخفيف معاناتهم.