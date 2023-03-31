لافروف: الغرب متورط بشكل مباشر فى الحرب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية أضاف لافروف فى حوار: "لم يعد بإمكاننا التسامح مع سياسة الغرب، الذى قرر مرة أخرى اختيار النظرية والممارسة النازية لإعلان هذه المرة حربًا مختلطة ضد روسيا الاتحادية، وهى تخوضها أيدى الجيش الأوكرانى بأوامر من نظام كييف".

ووفقًا للافروف، يعترف القادة الأوكرانيون أنفسهم بأنهم سيخسرون دون استمرار الإمدادات من الأسلحة الهجومية المتزايدة لـ أوكرانيا.

وأشار إلى أن "هذا اعتراف مميز. ويعنى شيئًا واحدًا فقط: الغرب طرف مباشر فى هذه الحرب. بدونها، كانت ستنتهى منذ زمن بعيد، وكان من الممكن القضاء على التهديدات التى تلوح فى الأفق ضد كامل السكان الناطقين بالروسية فى البلاد التى يطلق عليها أوكرانيا بعد انقلاب 2014".

وكرر لافروف أن التعليم باللغة الروسية، واستخدام اللغة حتى فى الحياة اليومية محظور فى أوكرانيا، بالإضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام، مضيفًا: "لقد استخدم الغرب هذا النظام ليس فقط لتدمير كل شيء روسى كان موجودًا دائمًا طوال تاريخ هذه الأراضى فى أوكرانيا الحديثة، ولكن أيضًا لخلق تهديدات مباشرة لأمن الاتحاد الروسى على أراضيه، بما فى ذلك وشدد لافروف على إقامة قواعد عسكرية وبنى تحتية أخرى لحلف الناتو".