تقرير: ارتفاع قياسى لمعدلات العنف المسلح فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أفاد تقرير صادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن معدل القتل بالأسلحة النارية فى الولايات المتحدة ارتفع خلال جائحة كوفيد 19، إلى أعلى مستوياته منذ 1994.





ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، ذكر التقرير أنه فى عام 2020، ارتفع معدل جرائم القتل الإجمالى من 4.6 إلى 6.1 لكل 100 ألف شخص، لكن أكبر زيادة فى المعدل حدثت مع الذكور السود الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و44 عامًا والأمريكيين من أصل غير إسبانى أو الذكور من سكان ألاسكا الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا.

وكان معدل جرائم القتل بـ الأسلحة النارية هو الأدنى وزاد على الأقل عند مستويات الدخل الأعلى وكان الأعلى وزاد أكثر فى أعلى معدلات الفقر.

وذكر تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يجب معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمساعدة فى التخفيف من معدلات جرائم القتل المتزايدة، مشيرًا إلى أن العمل "مطلوب بشكل عاجل لتقليل هذه المعدلات والتفاوتات".

وقال التقرير "هناك حاجة إلى نهج شامل للوقاية من إصابات الأسلحة النارية والاستجابة لها فى المجتمعات، بما فى ذلك الاستراتيجيات التى تشرك برامج التوعية المجتمعية والشوارع، وتنفيذ برامج الوقاية من العنف فى المستشفيات، وتحسين البيئات المادية للمجتمع، وتعزيز التخزين الآمن للأسلحة النارية، وتعزيز الدعم الاجتماعى والاقتصادى".

وظل معدل الانتحار بالأسلحة النارية ثابتًا نسبيًا خلال الوباء، لكن بعض الديموجرافيات شهدت أيضًا زيادة فى معدل الانتحار بالبندقية، فى حين قفز المعدل الإجمالى للانتحار بالأسلحة النارية بشكل متواضع من 7.9 إلى 8.1 لكل 100 ألف شخص، فقد ارتفع بين الأمريكيين من أصل غير إسبانى أو الذكور من سكان ألاسكا الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و44 عامًا.