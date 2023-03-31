مندوب روسيا بـ الأمم المتحدة: إفريقيا سبب رفاهية الدول المتقدمة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، وأضاف نيبينزيا خلال جلسة بـ مجلس الأمن، إلى حاجة عديد من البلدان فى إفريقيا، فى فترة ما بعد الصراع، إلى الدعم من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة والتنمية الصناعية والزراعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية.

وأضاف: "إفريقيا هى سبب رفاهية الدول المتقدمة؛ لاستغلالهم مواردها، حيث لا يتم الوفاء بالالتزامات التى أخذتها على عاتقها قبل نصف قرن بجلب المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7% من الناتج القومى الإجمالى، فى عام 2021".

وأشار إلى أنه يمكن الحديث عن عجز فى الدول النامية من تلقى 200 مليار دولار على الأقل كمساعدات غير مبررة سنويا، مشددا على أنه من غير المقبول أن يشترط المانحون تخصيص المساعدة للوفاء بالمتطلبات السياسية، أو ربطها بحالة حقوق الإنسان، أو غيرها من العوامل التعسفية.