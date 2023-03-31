العراق: اعتقال 5 متسللين أجانب حاولوا اجتياز حدود نينوى

جدة - نرمين السيد - وأفادت قيادة قوات الحدود العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، بأن قواتها تمكنت، فى إطار مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من إلقاء القبض على 5 متسللين من جنسية أجنبية حاولوا تجاوز الحدود غربى نينوى.
وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل".
ويأتى هذا عقب ساعات من إعلان قيادة حرس الحدود العراقية اعتقال 8 متسللين من جنسيات أجنبية، حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية فى البصرة.
وكان وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمرى قد دعا، الثلاثاء، إلى ضرورة تكثيف العمل الاستخبارى الدقيق وعدم الاستجابة لأى ضغوطات والتصدى للإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، مشددًا على أهمية تشديد كافة الإجراءات الأمنية لحماية الحدود والمنافذ الحدودية فى البلاد.
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