وزير الدفاع الأمريكى: مقتل 9 جنود فى تدريب جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقا للموقع الرسمى لـ وزارة الدفاع الأمريكية، قال أوستن فى بيان: "الليلة الماضية، فقدنا تسعة من أفراد الجيش فى حادث أثناء مهمة تدريب روتينية فى كنتاكى".

وأضاف: "تعاطفى مع عائلات هؤلاء العسكريين وأعضاء الفرقة 101 المحمولة جوا الذين يخدمون بلادنا بشجاعة وفخر كل يوم"، قائلا: "حزنت على هذه الخسارة المأساوية، وأنا أعمل مع قيادة الجيش للتأكد من أن جنودنا وعائلاتهم يتلقون الرعاية التى يحتاجونها فى أعقاب هذا الحادث".

وقتل تسعة جنود أمريكيين بعد تحطم طائرتى هليكوبتر من الفرقة 101 المحمولة جوا فى وقت متأخر من يوم الأربعاء فى جنوب غرب كنتاكى".

تحطمت طائرتا هليكوبتر من طراز HH-60 بلاك هوك حوالى الساعة 10 مساءً فى مقاطعة تريج بالقرب من حدود تينيسى، حسبما قال مسؤولون فى فورت كامبل القريبة فى وقت مبكر من يوم الخميس.

وقالت القاعدة فى بيان على فيسبوك إنهم كانوا يشاركون "فى مهمة تدريب روتينية عندما وقع الحادث" .