الجيش الصينى: مستعدون لـ تبادل التعاون مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أبدت الصين رغبة جيشها فى العمل مع نظيره الروسى لتعميق التبادلات والتعاون وفقًا للآليات الحالية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجيشين، وتقديم مساهمات جديدة فى حماية الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولى والإقليمى، وبناء مجتمع ومصير مشترك للبشرية.





وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية "تان كه فى"، أمس الخميس، فى مؤتمر صحفى، إن العلاقات بين الصين وروسيا ليست ضربا من التحالف العسكرى السياسى كما كانت الحال خلال الحرب الباردة، ولكنها تتجاوز مثل هذا النموذج للعلاقات بين دولة وأخرى، وتتسم بطبيعة عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث. وأكد تان استعداد الجيش الصينى للعمل مع الجيش الروسى لتنفيذ التوافق المهم الذى توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجى، والتنفيذ المشترك لمبادرة الأمن العالمى، وحماية النزاهة والعدالة الدوليتين.

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