زيلينسكى: الجيش الروسى يقاتل فى أرض ليست ملكه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، جدد زيلينسكى، أمس الخميس تأكيد إيمانه بالنصر فى الحرب التى شنتها روسيا.
وأكد زيلينسكى - أن الحرب غيرت الأوكرانيين إلى الأبد، ووضعتهم أمام تحد كبير للغاية، لافتًا إلى أن تلك الحرب كان من الممكن أن تؤدى إلى انقسام الأوكرانيين.
وأشار رئيس أوكرانيا - خلال محطته الجديدة من جولاته على جبهات القتال - إلى أن هذه الحرب وحدت الأوكرانيين جميعًا فى لحظة حرجة للغاية، مشيدًا بدور القيادات المحلية والأهالى ورؤساء البلديات.
وأضاف أن 99% من أبناء البلدات المحررة عادوا لاستكمال الحرب ضد القوات الروسية، مشددا على أن الجيش الروسى ليس قويًا لأنه يقاتل فى أرض ليست ملكه.
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