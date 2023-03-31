قرار من رئاسة شؤون الحرمين بشأن ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - وتعمل الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على تھیئة وتقدیم كافة التسھیلات داخل المصلیات المخصصة لزائرات المسجد الحرام من جمیع الفئات لأداء عباداتھن بكل راحة وطمأنینة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الخميس، أنه يتم تجھیز المصلیات وتقسیمھا حسب الفئات، منها جزء مخصص لذوى الإعاقة وجزء خلفى للقاصدات على الكراسى المتحركة، وتوفیر العصا البیضاء للكفیفات من ذوات الإعاقة البصریة، وكذلك توفير مصاحف برایل بنسختھا الورقیة والإلكترونیة وتوزیعھا لمن تحتاجھا، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ.
يأتى ذلك إل جانب تنظیم دخول وخروج القاصدات وذویھن لضمان عدم التدافع، إلى جانب تقدیم العدید من الحلقات القرآنیة والدروس الدینیة وترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعیل المبادرات القیمة والأنشطة، وتوزیع باركودات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.
وتقدم فى المصليات الوسائل المساعدة المعينة لكبیرات السن من قاصدات بیت الله الحرام، من خلال توفیر القلم القارئ، حوامل المصاحف، والمصاحف الكبیرة.
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