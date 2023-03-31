الدفاعات السورية تتصدى لـ أهداف صاروخية إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وفقًا لمصدرعسكرى، أن العدو الإسرائيلى نفذ عدوانًا جويًا فى تمام الساعة 12 و17 دقيقة من فجر اليوم الجمعة برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفًا أحد المواقع فى ريف دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوى فى سوريا تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها وأن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.