جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وفقًا لمصدرعسكرى، أن العدو الإسرائيلى نفذ عدوانًا جويًا فى تمام الساعة 12 و17 دقيقة من فجر اليوم الجمعة برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفًا أحد المواقع فى ريف دمشق.
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوى فى سوريا تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها وأن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاعات السورية تتصدى لـ أهداف صاروخية إسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.