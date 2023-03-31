دونيتسك: القوات الروسية على وشك محاصرة هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الطرق المؤدية لـ أرتيوموفسك تقع تحت سيطرة القوات الروسية، مشيرا إلى أن "ذلك من شأنه أن يعقد إيصال الإمدادات لقوات كييف".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد حذر فى وقت سابق من العواقب الوخيمة على أوكرانيا فى حال خسارتها معركة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن أى هزيمة تتعرض لها قواته فى المرحلة الراهنة ستقوض الروح المعنوية لها.