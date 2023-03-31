مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية فى دولتين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة أن 3000 فرد بواقع 500 أسرة، استفادوا من 12 طنا من السلال الغذائية فى مدن جورباريا وفول باريا ومومن شاهى فى بنجلاديش وزعها المركز ضمن مشروع لة إطعام فى بنجلاديش لعام 2023.

كما وزع المركز 4 أطنان و20 كيلو جراما من السلال الغذائية فى محافظة كوكس فى ألبانيا استفاد منها 360 فردا، فى إطار مشروع توزيع 2000 سلة غذائية فى 34 محافظة ألبانية تحقيقا للأمن الغذائى وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.

وفى السياق ذاته، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع سلة إطعام رمضانية فى موريتانيا للعام 2023، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوى، وعدد من المسؤولين الحكوميين فى موريتانيا.

ويستهدف المشروع توزيع 2686 سلة غذائية تزن 134 طنًا و300 كيلو جرام تشتمل على المواد الغذائية الأساسية يستفيد منها 16 ألفا و116 فردا فى مدينة نواكشوط.

كما دشن المركز مشروع سلة إطعام رمضانية فى جنوب إفريقيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان بن عبد الله العنقرى، وممثل جمعية العلماء فى جنوب إفريقيا، حيث يهدف المشروع إلى توزيع 5 آلاف و924 سلة غذائية يستفيد منها 35 ألفا و544 فردا فى مدن جوهانسبيرج، وروستنبرج، وكلير سدوب، وكيمبيرلى، وهيكتورسبريت، وميديلبيرج، وبيلا بيلا، وليمبو.

ودشن المركز المرحلة الثالثة من مشروع التدخلات فى مجال الأمن الغذائى فى إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشيو لتأمين 4620 طنا من السلال الغذائية يستفيد منها 396 ألف فرد من المتضررين من الجفاف فى معظم الأقاليم الصومالية.

وقال سفير المملكة لدى الصومال أحمد بن محمد المولد إن هذا المشروع يأتى امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالوقوف مع الشعب الصومالى والمساهمة فى تخفيف معاناته الراهنة من خلال تقديم حزمة مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع سلة إطعام فى طاجيكستان لعام 2023، حيث يستهدف المشروع توزيع 2760 سلة غذائية يستفيد منها 13 ألفا و800 فرد فى طاجيكستان.