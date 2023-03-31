العالم اليوم - بعد توجيه التهم لترامب.. ما هي الخطوات التالية في المحكمة؟

انتم الان تتابعون خبر بعد توجيه التهم لترامب.. ما هي الخطوات التالية في المحكمة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 05:20 صباحاً - سيؤدي توجيه الاتهامات من قبل هيئة محلفين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لبدء محكمة جنائية ذات خصوصية كبيرة.

وعندما يتم توجيه الاتهام إلى شخص ما، تظل التهم سرية حتى مثول المدعى عليه لأول مرة في المحكمة أحيانا.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" عن الإجراءات التي ستتم في المحكمة الخاصة بقضية ترامب، أن التهم التي وافقت عليها هيئة المحلفين ضده ليست علنية حاليا.

ونقلت "سي إن إن" عن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، قوله: "سنصدر توجيهات لاحقا عند تحديد تاريخ المحاكمة".

الظهور الأول

عادة تتخذ ترتيبات مع المتهمين أو محاميهم لتسليم أنفسهم، أو يسلم المتهمون أنفسهم طواعية لسلطات إنفاذ القانون.

ومع مثولهم لأول مرة أمام المحكمة، عادة ما يتم تسجيل المتهمين وأخذ بصمات أصابعهم.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر قولها، إنه من المرجح أن يسمح لترامب بتسليم نفسه طواعية.

وفي حال الظهور الأول لترامب أمام المحكمة باعتبار أنه بمثابة توجيه اتهام، فمن المتوقع وقتها أن يطلب محاميه التماسا.

ووقتها تتم مناقشة شروط الإفراج مثل قيود السفر أو الحجز في المنزل، ويتم إبلاغ المتهم بحقوقه.

وغالبا ما يحضر محامو الحكومة والمدعى عليهم أيضا في هذه المرحلة من إجراءات المحكمة.

حماية إضافية وترتيبات أمنية

سيتعين على ترامب الخضوع لإجراءات معينة يجب أن يمر بها أي متهم آخر عندما يتم توجيه تهمة إليه، لكن وضعه كرئيس سابق يترشح حاليا مرة أخرى عن الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، سيضفي بلا شك مزيدا من المخاوف الأمنية والعملية حول الخطوات التالية في قضيته.

فمهما كان التحرك والتنقل الذي يجب على ترامب القيام به من أجل توجيه الاتهام إليه، فسوف يحتاج إلى التنسيق مع الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

ووفقما نقلت "سي إن إن" عن مصدر رفيع في شرطة نيويورك، فإن المحادثات الخاصة بترتيب توجه ترامب للمحكمة بين الخدمة السرية والجيش وإدارة شرطة نيويورك بدأت فعلا.

وأفادت إدارة شرطة نيويورك مساء الخميس بأنه سيكون هناك المزيد من الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي في الشوارع، على الرغم من عدم وجود تهديدات موثوقة في الوقت الحالي، بعد توجيه الاتهام لترامب.

وذكرت شرطة نيويورك في بيان: "تظل وكالة الشرطة جاهزة ومتاحة للرد على الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة"، مضيفة أنها تعمل مع المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولاية بشأن بروتوكولات السلامة.

ووفق ما نقل مراسل "دوت الخليج" في واشنطن، فإن الشرطة أكدت أنها ستحترم حقوق التعديل الأول للجمهور، لكنها لن تتسامح مع العنف أو الإضرار بالممتلكات، مذكرة بأن الأسلحة النارية غير مسموح بها في المحاكم والمباني الحكومية.

وعلق ترامب، على الاتهامات التي وجهتها هيئة محلفين له، يوم الخميس، واصفا إياها بأنها "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات".

وجدد ترامب تأكيده بعدم صحة الاتهامات قائلا: "أنا بريء تماما".

من جانبه صرّح محامي دانيالز الخميس بأن توجيه الاتهام إلى ترامب يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

ولفت كلارك بروستر إلى أن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان".

وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتهام إلى ترامب بشأن مدفوعات مالية جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة الخميس.

وبحسب دانيالز فإنها تلقت المال نظير الصمت بشأن لقاء جنسي مع ترامب في 2006.

وينكر ترامب دخوله في علاقة من الأساس مع دانيالز، ووصف المبلغ المدفوع بأنه "معاملة خاصة بسيطة"، مضيفا أنه لم يرتكب جريمة، واصفا التحقيق بأن له دوافع سياسية.