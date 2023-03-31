طلب عاجل لـ متقاعدى الجيش اللبنانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وفد من متقاعدى الجيش وحاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، أمس الخميس، عقب المظاهرات التى نظمها المتقاعدون وممثلو الموظفين الحكوميين اليوم فى ساحة رياض الصلح بمحيط مجلس الوزراء اللبنانى وأمام مصرف لبنان المركزى بشارع الحمرا فى وسط العاصمة بيروت.

وأوضح الوفد - الذى ضم العمداء السابقين جورج نادر وسليم طوق ورياض ابراهيم - أنه أكد خلال اللقاء على المطالب التى تم اعلانها اليوم وخصوصًا فيما يتعلق بقبض المعاشات والرواتب بالدولار الأمريكى على أن يتم تحويل الأجور من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكى وفقًا لسعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية وقت إقرار موازنة العام الماضى والتى كانت 28500 ليرة للدولار، وليس على سعر منصة صيرفة الحالى البالغ 90 ألف ليرة للدولار الواحد.

ووفقًا للوفد، أشار حاكم المصرف المركزى أنه سيبحث الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى ووزير المالية يوسف الخليل خلال بضعة أيام.

وأعلن الوفد أنه فى حال عدم التوصل الى نتيجة حتى الاثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب.

وكان عدد من المتقاعدين العسكريين وقطاع من الموظفين قد نظموا مظاهرات أمام مصرف لبنان اليوم وحاول البعض تسلق أسوار المصرف وقطع الأسلاك الشائكة أعلى الأسوار فى محاولة لاقتحامه، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات.