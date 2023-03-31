اغلاق طرق وتعطل خدمات وإغلاق مدارس.. فرنسا تشهد حقبة صعبة

جدة - نرمين السيد - تظاهرات فى 200 مدينة

وتواصلت التظاهرات فى العاصمة الفرنسية باريس وأكثر من 200 مدينة، احتجاجًا على رفع سن التقاعد، كما شهدت عددًا من المناطق بباريس مواجهات بين الشرطة والمحتجين ضد القانون.

وتعطلت خدمات القطارات وأُغلقت بعض المدارس بالمدن الفرنسية، فى ظل تصعيد النقابات ضد قرار رفع سن التقاعد، كما قطع عمال فرنسيون غاضبون من القانون الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديجول بباريس.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا، كما تسببت الإضرابات فى إغلاق طرق بمدن أخرى.

2 مليون فرنسى شاركوا فى الاحتجاجات

وقالت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل الفرنسية "CGT"، إن مليونى فرنسى شاركوا فى التظاهرات فى مختلف المناطق الفرنسية.

ودعت أحزابًا كثيرة فى فرنسا الحكومة إلى التقاط مبادرة النقابات والعدول عن تعديل سن التقاعد.

واعتبر المحتجون تصريحات إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، أنها تصريحات جوفاء خالية من أى خطة للحل.

تحذيرات حكومية

وأفادت الصحف الفرنسية، أن المتظاهرين حطموا أبواب محال تجارية فى مدينة ليون، كما تجمع المتظاهرون داخل محطة سان شارل للقطارات فى مدينة مرسيليا جنوبى فرنسا.

من جانبه، حذر جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، من مخاطر حقيقية للغاية ومن اندلاع المزيد من العنف فى العاصمة وخارجها، وسينتشر نحو 13 ألفًا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم فى باريس، وقال الوزير الفرنسى خلال مؤتمر صحفى، إن جماعات تنتمى لأقصى اليسار تريد إحراق فرنسا، وبعضها جاء من الخارج.

ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة فى خط سير الاحتجاج بالإغلاق، كما ستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها، مثلما كان الحال فى أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير الماضى.

الإدارة الأمريكية وحقوق الإنسان تدعمان حق التظاهر

وفى السياق ذاته، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، ردًا على سؤال حول الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الفرنسية بالتعامل بعنف مع التظاهرات، بأن الإدارة الأمريكية تدعم حق التظاهر سلميًا فى البلد الأوروبى كما فى أى مكان آخر.

وحين سُئل عن الانتقادات التى وجهتها بعض المنظمات والهيئات مثل مجلس أوروبا حول تعرض بعض المتظاهرين لمعاملة عنيفة، قال: "كل هذا بدأ يعرف الآن فقط".

وصرحت دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا، أن أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعالًا أخرى مُدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة، وهذه الأعمال لا تكفى كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع.

ماكرون: ما حدث غير مقبول

واعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن آلاف الأشخاص جاؤوا ببساطة لخوض معارك، وهذا غير مقبول، مُعتبرًا أن شكلًا من الاعتياد على العنف يظهر على البعض ويجب مكافحة ذلك بحزم.

ونددت رابطة حقوق الإنسان بما اعتبره استخدامًا غير متناسب وخطرًا للقوة فى وقت أعلن منظمو التظاهرة فى غرب فرنسا عن 200 جريح بينهم شخص فقد عينا واثنان فى غيبوبة.

10 مليارات يورو عجزًا فى نظام المعاشات

وتتمسك الحكومة الفرنسية بمد سن التقاعد ليكون 64 عامًا بدلًا من 62، لمواجهة مشكلة تدهور الوضع المالى لصناديق المعاشات، وأيضًا معالجة أزمة الشيخوخة السكانية، وتعتبر أن سن التقاعد المنخفض يُشكل عبئًا على الموارد المالية العامة للدولة، وهو كذلك سن أقل نسبيًا مقارنة بكثير من الدول الصناعية الأخرى ويُقدر العجز فى نظام المعاشات بحوالى 10 مليارات يورو، بداية من 2022 وحتى عام 2032.

وسيتيح إصلاح نظام التقاعد أمام الحكومة إمكانية ادخار ما يزيد على 17 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2030.