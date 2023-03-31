العالم اليوم - سوريا.. التصدي لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع بريف دمشق

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. التصدي لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع بريف دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 02:16 صباحاً - أعلنت سوريا، اليوم الجمعة، التصدي لهجوم إسرائيلي، استهدف مواقع في ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق".

وأضاف المصدر: "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".

وأكد المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها وأن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت سوريا قد أعلنت يوم الخميس، إصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.