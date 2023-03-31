تحييد 545 مقاتلاً أوكرانياً خلال 24 ساعة

تحييد 545 مقاتلاً أوكرانياً خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت وللمرة الأولى في أجواء منطقة العملية العسكرية الخاصة، صاروخا تكتيكيا أوكرانيا جديدا من طراز "غروم -2" كما تم تحييد 545 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مروحية من طراز "مي-8".

وحسب وسائل الاعلام الروسية قالت الوزارة في بيان لها، أنه "تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني جديد "غروم -2"، وثلاثة قذائف من راجمات "هيمارس"، كما تم تدمير مسيرتين أوكرانيتين، في مناطق بلدتي نوفواندريفكا وزيلوني غاي، في جمهورية دونيتسك الشعبية" .

و"غروم" هو نظام صاروخي تكتيكي طوره مكتب التصميم الأوكراني، وتم عرضه لأول مرة في عام 2013 في العديد من معارض الأسلحة الدولية.

ووفقا للمطورين، يصل مدى الصاروخ من 50 إلى 500 كيلومتر.

وفي السنوات الأخيرة، شاركت نماذج أولية لهذا الصاروخ في عروض عيد الاستقلال في كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية حيث نجحت الوحدات الروسية في إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في عدد من الاتجاهات على الجبهة:

في اتجاه كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من المجموعة "الغربية" نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية، وبلغت خسائر العدو 50 جنديا، وتم تدمير سيارتين.

في اتجاه كراسنوليمان، أصابت العمليات النشطة للوحدات وضربات المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" نقاط العدو، الذي بلغت خسائره أكثر من 130 جنديا، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين، ومدفع "غراد" ومدفع من طراز Akatsiya ذاتي الدفع.

في اتجاه دونيتسك، فقد العدو ما يصل إلى 340 من أفراده ومن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانبه، وتم تدمير اربع عربات مشاة قتالية، و ست مدرعات قتالية، وتسع مركبات، ومدفع "أوراغان"، إضافة إلى مدفعي هاوتزر D-20 و D-30.

في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية، وكذلك نيران المدفعية لمجموعة "الشرق" نقاط تمركز العدو، حيث بلغ إجمالي الخسائر أكثر من 25 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية أكثر من 25 جندي أوكراني وتدمير 11 مركبة و ثلاث مدافع هاوتزر D-30.

وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش بمعاونة قوات الصواريخ والمدفعية من مجموعة "سيل" 93 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 107 منطقة.

كذلك تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 102 في منطقة زابوروجيه، وتم إسقاط مروحية من طراز "مي-8" بنفس المنطقة.

إضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخ من طراز Grom-2، و ثلاث صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس"، وإسقاط طائرتين مسيرتين.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

404 طائرة

227 مروحية

3622 طائرة بدون طيار

415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8472 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1076 راجمة صواريخ متعددة

4462 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9199 مركبات عسكرية خاصة