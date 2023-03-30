أنهار جافة وجيوب خاوية.. فرنسا تواجه التضخم والجفاف برفع أسعار المياه

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60 % من أوروبا عرضة للخطر
وكان المرصد الأوروبى لمراقبة الجفاف، أعلن أغسطس الماضى، أن قرابة ثلثى القارة الأوروبية عرضة لتهديد الجفاف، لافتًا إلى أن أحدث البيانات التى تم جمعها أظهرت أن 60% من أوروبا عرضة حاليا لخطر الجفاف، محذرًا من حدوث عجز مائى شديد فى 15% من القارة، مما يؤثر على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية.
الجفاف يحرك الإليزيه
وفى أول خطوة أوروبية لمواجهة تداعيات الجفاف الذى يصيب القارة العجوز، أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عن خطة لترشيد استهلاك المياه بنسبة 10% بحلول 2030.
وأكد الرئيس الفرنسى، أن هذه الخطة بشأن ترشيد المياه هى خطة مبدئية للتوفير وكفاءة استهلاك المياه على المدى الطويل، لافتًا إلى ما عانته فرنسا مؤخرًا من الجفاف.
وذكر "ماكرون" أن ترشيد استهلاك المياه ضرورى حيث يعنى التغير المناخى أن المياه ستقل بنسبة 30 إلى 40% بحلول 2050.
وأشار ماكرون إلى أن الخطة تهدف إلى الحد من الاستهلاك عن طريق زيادة سعر المياه عند مستوى معين من الاستهلاك.
وأوضح الرئيس الفرنسى، أن منسوب المياه منخفض فى العديد من أنحاء البلاد، كما أن الأرض جافة بصورة غير معتادة فى هذا الوقت من العام.
جفاف لم تشهده فرنسا منذ 64 عاما
هذا وشهد الشتاء الحالى فى فرنسا مستوى كبيرا من الجفاف، وذكرت وكالة الأرصاد الفرنسية أن البلاد لم تشهد مثل هذه الفترة الطويلة المتواصلة دون أمطار منذ بدء تسجيل هطول الأمطار فى 1959.
وشعرت فرنسا بقسوة الجفاف فى الصيف الماضى، حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة بالأنهار بفعل التغير المناخى، فى ارتفاع درجة حرارة مياه نهرى "رون" و"غارون" بفرنسا لدرجة باتت لا تسمح بتبريد مفعلات فرنسا النووية بشكل فعال.
وفرضت موجة الجفاف الأسوأ على الإطلاق، على فرنسا بضرورة فرض قيود على استخدام المياه حول البلاد، وعانت أكثر من 100 بلدية فى توفير مياه الشرب، نتيجة جفاف أطول نهر فى فرنسا، وهو "نهر لوار"، والذى يعد هو أيضًا مصدر مياه التبريد لـ 12 محطة طاقة نووية.
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