ماكرون: لا بد من تخفيض استهلاك المياه 10% بحلول 2030

وقال ماكرون "إن هذه الخطة بشأن المياه هى خطة بشكل مبدئى للتوفير وكفاءة استهلاك المياه على المدى الطويل"، وأشار إلى الجفاف الذى تشهده فرنسا مؤخرا.
وذكر ماكرون أن ترشيد استهلاك المياه ضرورى حيث يعنى التغير المناخى أن المياه ستقل بنسبة 30 إلى 40% بحلول 2050.
وتهدف زيادة سعر المياه عند مستوى معين من الاستهلاك إلى الحد من الاستهلاك.
وشهد الشتاء الحالى فى فرنسا مستوى كبيرا من الجفاف. وذكرت وكالة الأرصاد الفرنسية أن البلاد لم تشهد مثل هذه الفترة الطويلة المتواصلة دون أمطار منذ بدء تسجيل هطول الأمطار فى 1959.
وأوضح ماكرون أن الأرض جافة بصورة غير معتادة فى هذا الوقت من العام، كما أن منسوب المياه منخفض فى العديد من أنحاء البلاد.
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