العالم اليوم - مسؤول أميركي: الحادث في قاعدة "أندروز" الجوية قيد التحقيق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 10:23 مساءً - أكد مسؤول في البنتاغون لـ "دوت الخليج" أن شرطة قاعدة "أندروز" الجوية تتعامل مع حادثة في هذه الأثناء، تتمثل بضبط شخص يحمل السلاح في محيط المقار السكنية لأفراد القاعدة، التي تبلغ مساحتها نحو 25 كيلومترا مربعا، والواقعة في ولاية ميرلاند في جنوب شرقي العاصمة واشنطن.

وأوضح المسؤول أن التقارير الأولية تفيد بأن الشخص تمّ التعامل معه على وجه السرعة، حيث تمّ غلق الشوارع المحيطة بمكان تواجده وإطلاق صفارات الإنذار لتوعية القاطنين في المنطقة من حصول أي مخاطر إضافية.

ويشار إلى أن القاعدة تعتبر المقر الأساسي للطائرات الحكومية الأميركية، وفي مقدمها طائرة الرئيس جو بايدن المعروفة بالـ Air Force One. وغالبا ما تستخدم القاعدة لاستقبال طائرات الرؤساء الأجانب والبعثات الديبلوماسية.