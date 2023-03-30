الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 30 مارس 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج :- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الجمعة، ووصفته بالعمل التحريضي والعنصري المرفوض الذي يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان.

وأكدت الوزارة بأن إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً.

وشددت على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها، والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، باعتبارها مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.