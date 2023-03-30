أزمة التضخم مستمرة.. ما تأثيرات رفع الفائدة الأمريكية؟

جدة - نرمين السيد - أكد وضاح الطه خبير اقتصادى، أن التضخم قاد البنوك المركزية فى العالم وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى إلى رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن الهدف من رفع الفائدة هو تقليل السيولة الرخيصة من السوق، وبالتالى تقليل المعروض من السيولة بهدف تخفيض التضخم.





وأضاف الطه، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "رفع الفائدة له سلبيات ويقود إلى ارتفاع تكلفة القروض وتلقى بظلال سلبية على المقترضين، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحتاج إلى حنكة وإدارة مصرفية محترفة تحافظ على نسبة القروض إلى الودائع وعدم الاندفاع والانجرار وراء استثمار أموال المودعين، وذلك ما أدى إلى انهيار سليكون فالى". وتابع خبير اقتصادى، أن الإجراءات المتخذة من قبل الفيدرالى الأمريكى وإنشاء لجنة متابعة برئاسة نائب رئيس الفيدرالى لمتابعة أداء البنوك تستهدف إجراءات احترازية تركز على البنوك ذات رأس المال الذى يفوق 100 مليار دولار، وهى بنوك متوسطة الحجم. وأوضح، أن الإجراءات لا تضمن بالضرورة عدم وجود خروقات أو تداعيات ولكن إن حصلت، فإن إمكانية الاحتواء أصبحت أكثر قدرة إذا ما قورنت بفترات سابقة.

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