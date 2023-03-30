العالم اليوم - الصحفي الأميركي المعتقل بروسيا.. سيناريو "وحيد" لنيل الإفراج

انتم الان تتابعون خبر الصحفي الأميركي المعتقل بروسيا.. سيناريو "وحيد" لنيل الإفراج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:22 مساءً - ما إن أعلنت السلطات الروسية عن اعتقال المراسل الأميركي لصحيفة "وول ستريت" جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس، حتى أثيرت التساؤلات حول العقوبة التي يواجهها الإعلامي الموقوف، لا سيما وسط ضعف آمال الانفراج الوشيك في العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وكتبت صحيفة "نيويوك تايمز"، أن إيفان هو أول صحفي أميركي يجري اعتقاله من قبل السلطات الروسية بتهمة التجسس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى مستوى غير مسبوق منذ أن أطلقت موسكو عمليات عسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وقضت محكمة روسية، يوم الخميس، بحبس الصحفي الأميركي احتياطيا حتى التاسع والعشرين من مايو المقبل، وسط استبعاد إمكانية الإفراج عنه بعد أسابيع.

وكان إيفان، وهو صحفي معتمد في سجلات وزارة الخارجية الروسية، يعد تقريرا حول مجموعة المقاتلين الخاصة "فاغنر"، في إطار الأضواء المسلطة عليها منذ أن انخرطت بشكل مباشر في العمليات العسكرية الجارية بأوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المعروف اختصارا بـ"F.S.B"، في بيان، إن السلطات تشتبه في أن إيفان كان يقوم بالتجسس خدمة لمصالح الحكومة الأميركية.

وجرى اعتقال الصحفي الأميركي الذي يتحدث اللغة الروسية بطلاقة في مدينة ييكاتيرينبرغ، التي تبعد بنحو 900 ميل شرقي العاصمة موسكو، وسط جبال ريفية.

وأورد بيان الجهاز الروسي أن الصحفي المعتقل كان يجمع معلومات بمثابة أسرار دولة حول أنشطة واحدة من الشركات المرتبطة بالجيش ال روسي.

وأبدت الرئاسة الروسية "الكرملين" تأييدها لاعتقال الصحفي الذي قوبل توقيفه باهتمام واسع في الصحافة الغربية.