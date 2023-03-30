العالم اليوم - مقتل عناصر موالية لإيران في "ضربات أميركية انتقامية" بسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، مقتل 8 من المجموعات الموالية للحرس الثوري الإيراني في سوريا، في هجمات جوية وقصف مدفعي أميركي، "انتقاما من هجماتهم" التي أدت إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة 6 آخرين.

ولفتت وزارة الدفاع الأميركية، إلى أنه تم "تشخيص إصابة 6 جنود أميركيين في سوريا، بإصابات دماغية"، وذلك على أثر الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

الهجوم الذي استهدف "الأميركيين"

والسبب في الهجمات التي تشنها القوات الأميركية في سوريا، يعود إلى هجوم شنته مجموعات موالية لإيران، تشمل تفاصيله: