العالم اليوم - المركزي المصري يرفع الفائدة 2% متماشيا مع التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 07:19 مساءً - رفع البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، بما يتماشى مع توقعات أغلب الاقتصاديين.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر المركزي المصري يرفع الفائدة 2% متماشيا مع التوقعات .. في رعاية الله وحفظة