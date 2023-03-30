ما هي قبيلة العدواني اليك الاجابة من muhtwa.com

تترد مختلف الأسئلة عن القبائل العربية، ويهتم دومًا الأشخاص التعرف على أصولها وتاريخها من أجل معرفة الحسب والنسب الخاص بهم، الأمر الذي يفيد إذا تعلق بذلك أمر زواج اليك كامل التفاصيل من muhtwa.com .

أصل قبيلة العدواني ترجع إلى قبيلة قيسية عدنانية الموطن الأصلي تتواجد تلك القبيلة في الدول العربية خاصة في مكة المكرمة الجنسية الأفراد في مجموعة العدواني ينتمون إلى العربية، وذلك لتواجدهم في الدول العربية أصول العشيرة الحارث بن قيس بن مضر العدناني

ما هي قبيلة العدواني

تلك القبيلة واحدة من ضمن القبائل العربية الموجودة في العالم العربي، وبالتحديد في شبه الجزيرة العربية التي تعد بوتقة للقبائل النازحة من البلدان الأخرى، أو لتلك التي تنشأ من جديد، لذا نتعرف على أصل تلك القبيلة:

تسمى القبيلة بهذا الاسم نسبة إلى عدوان وهو الحارث بن قيس، وقد سمي بذلك لأنه قد اعتدى على أخيه فقتله.

بلغت من القوة والشجاعة قدر كبير جدًا، الأمر الذي قد جعلها تسود على سائر القبائل المتواجدة في قيس.

قاد شيوخها وأفرادها الكثير من الحروب والمنازعات، وقد حققوا فيها انتصارات كبيرة بفضل قوتهم وشجاعتهم.

احتلت مكانة كبيرة جدًا بين القبائل الأخرى المتواجدة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية.

كوّن أفراد تلك المجموعة علاقات وطيدة وقوية، تربطهم بالقبائل الأخرى المجاورة ومن بينهم قبيلة قريش وعشيرة أزد وقبيلتي هوازن وهزيل.

وجدت تلك القبيلة في منطقة تهامة، والتي ولد بها الحارث بن قيس العدواني، وذلك في القرن الخامس قبل الهجرة.

شجرة قبيلة العدواني

هناك مجموعة كبيرة من المعلومات المتوفرة حول فروع شجرة العائلة، نوضح بإيجاز لها من خلال muhtwa.com:

هذه القبيلة من البطون الكبيرة من حيث القوة والعدد في المملكة العربية السعودية.

تزوج الحارث بن قيس بن مضر العدناني الملقب بالعدواني من ماوية بنت سويد بن الغطيف الأزدية.

أنجب الحارث بن قيس العدواني أربعة أبناء ثلاثة منهم ذكور وأنثى واحدة وهم زيد، يشكر، دوس وعاتكة.

هناك الكثير من الأفراد الذين لم يرد ذكرهم في أي كتابات، قد أصدرت في ذلك الصدد.

فروع عشيرة بنو عدواني

يمكنك التعرف على أهم فروع القبيلة كجزء مهم للتعرف عليهم:

المعروف أن كل قبيلة تملك عددًا من الفروع والتي تضم في داخلها الأفخاذ التي خرجت منها القبيلة.

بطن الجماهرة ومن بين أفرادها ذوو سليمان، ذوو عبد الرحمن وذوو مسعود.

الخماميش والتي منها ذوو سالم المسمون باللهامقة، ذوو مبارك، وذوو سعد، ذوو سنان وذوو هريس وهم ينتمون إلى جار الله بن حمود بن سيف العدواني.

ذوو مساعيد هؤلاء الذين ينتمون إلى الحزاما من عدوان.

يوجد كل من ذوي شعيل، وذوي ثنيان.

الجهنان وهم يسكنون في مكة والمناطق التابعة لها.

بطون قبيلة العدواني

كافة القبائل بمختلف أماكن تواجدهم لهم بعض الكثير من البطون ومن البطون الخاصة بتلك العشيرة:

بنو وائلة أحد أكبر البطون في القبيلة والتي تتواجد بها عددًا من الأفخاذ.

بنو خارجة.

آل وابش.

بنو لهب وهي من البطون التي ساهم أفرادها كثيرًا من أجل بقاء القبيلة بقوتها.

بنو عوف وهي من أقوى المجموعات التي تتواجد في القبيلة.

آل وهدان.

بنو ثعلبة بن رهم بن ناج يشكر بن عدوان.

بنو حارثة.

الديار التابعة لقبيلة عدوان

بعد التعرف على هذه القبيلة، لا بد أن نذكر الديار التي تتبع تلك العشيرة وذلك فيما يلي:

ديار بنو قيس في الحجاز بالمملكة السعودية.

بنو خصفة وبنو عمرو وذلك في أعالي السراة.

ديار عدوان بن عمرو والتي نزلت من الطائف وامتدت حتى أراضي الطائف وانتشرت البطون الخاصة بها في كلًا من الحجاز ونجد والطائف.

الكثير من الأقاويل قد أقرت بأن المكان الأصلي لبنو عدوان في الطائف.

شخصيات بارزة عن قبيلة العدواني

نذكر أهم الشخصيات من العدواني والتي كان لها دورًا مؤثرًا في القبيلة وبارزًا في المجتمع:

الصحابي عمارة بن عوف العدواني.

أبو سيارة العدواني وقد كان ينقل الحجاج من المزدلفة إلى الكعبة.

الصحابي سمرة بن ربيعة العدواني.

النابغة العدواني.

الصحابي خالد بن جبل العدواني.

يحي بن يعمر العدواني وهو أول من قام بتنقيط المصحف الشريف وقام بإهدائه لابن سيرين.

الصحابي ربيعة بن قيس العدواني.

الكثير من الشخصيات الأخرى.

سمات قبيلة العدواني

إن كل قبيلة لها ما يميزها من صفات تحدد كيانها أكثر عن غيرها، وإن من أهم ما عُرف عن العدواني عبر موقع محتوى:

الشجاعة والكرم المفرط.

لديهم الإيثار وإكرام الضيف.

يتصفون بحفظهم للحقوق وحرصهم على عدم التعدي أو الإساءة للجار.

هذب الإسلام الصفات الخاصة بهم.

لم يكن لهم أي علاقة بعتيبة فكلًا منهما منفصلة عن الأخرى لها عاداتها وتقاليدها وأصولها.

وصلنا إلى نهاية المقال الذي أجاب عن سؤال العدواني وش يرجع وذلك من خلال ذكر بعض التفاصيل الخاصة، بهذا الأمر ذلك باعتبارها من أهم القبائل العربية.