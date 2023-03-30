العالم اليوم - النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات أميركا وتوقف صادرات كردستان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 04:19 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعدما قوبل الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق بانخفاض الإمدادات الروسية بشكل أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 1145 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.63 بالمئة، إلى 78.77 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا، أو 0.79 بالمئة، إلى 73.55 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس إلى أدنى مستوى لها في عامين.

وانخفضت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل بينما كان المحللون يتوقعون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة 100 ألف برميل.

وتلقت الأسعار دعما إضافيا ‬من استمرار توقف الصادرات من شمال العراق.

وأظهرت بيانات من شركات أن منتجين في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا معدلاته عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.

لكن محللين من سيتي قالوا اليوم الخميس إن الدعم من كردستان العراق قد يتلاشى بأسرع من المتوقع.

وذكروا أن "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل"، وأشاروا في تقديرات إلى أن تدفقات خطط الأنابيب قد تزيد بنحو 200 ألف برميل يوميا.

وعوضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض بأقل من المتوقع في إنتاج النفط الخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس.

وقالت مصادر مطلعة على البيانات لوكالة رويترز إن الإنتاج تراجع 300 ألف برميل يوميا مقارنة بخفض مستهدف عند 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج الروسي.