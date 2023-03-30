العالم اليوم - حبس مراسل "وول ستريت جورنال" شهرين.. والتمديد وارد

انتم الان تتابعون خبر حبس مراسل "وول ستريت جورنال" شهرين.. والتمديد وارد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 04:19 مساءً - قررت محكمة روسية، الخميس، بحبس المراسل الأميركي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف واتهم بالتجسس، احتياطيا لمدة شهرين.

وذكرت المحكمة في بيان: "بقرار من محكمة ليفورتوفو في موسكو في 30 مارس 2023 في إطار قضية غيرشكوفيتش إي، المشتبه بارتكابه جريمة (...) تم اختيار إجراء الحبس الوقائي حتى 29 مايو"، ويجوز تمديد حبسه في نهاية هذه المدة.

من جانبه، أكّد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة التحدث عن عملية تبادل أسرى، وذلك بعد توقيف مراسل في صحيفة "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس في روسيا.

ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله: "لن أثير هذه المسألة الآن، لأنه كما تعلمون، حصلت عمليات تبادل في الماضي لأشخاص كانوا يمضون أصلا عقوبات، بمن فيهم مواطنون أميركيون، بتهم خطيرة جدا".

توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" والخميس، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، الذي أوقفته روسيا بتهمة "التجسس" ضبط "بالجرم المشهود".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام "ما كان يقوم به المتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في إيكاترينبرغ ليس له أي علاقة بالصحافة"، مضيفة أن المراسل "ليس أول غربي معروف يضبط بالجرم المشهود". وذكر جهاز الأمن أن غيرشكوفيتش "كان ينفذ أوامر أميركية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي معلومات من أسرار الدولة". ولم يذكر الجهاز الأمني توقيت الاعتقال، ويواجه غيرشكوفيتش عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما في حال أدين في تهمة التجسس. وركز تقريره الأخير من موسكو، المنشور في وقت سابق من الأسبوع، على تباطؤ الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

من هو إيفان غيرشكوفيتش؟

قبل بدء عمله في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحفيا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنجليزية.

الصحفي الروسي الأصل يتقن اللغة الروسية، ويبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.

غيرشكوفيتش هو أول مراسل لإحدى وسائل الإعلام الأميركية يتم اعتقاله بتهمة التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة.

قال جهاز الأمن الفيدرالي، وهو أعلى وكالة للأمن الداخلي ومكافحة التجسس إن غيرشكوفيتش اعتقل في مدينة يكاترينبرغ بجبال الأورال، في مزاعم بأنه كان يسعى للحصول على معلومات سرية.

ويأتي اعتقال غيرشكوفيتش وسط توترات متصاعدة بين موسكو وواشنطن على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا.