5 قتلى بسبب التدافع في مواقع لتوزيع الطحين بباكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 03:29 مساءً - لقي خمسة على الأقل حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية وأصيب آخرون في باكستان بسبب التدافع في مواقع لتوزيع الدقيق (الطحين) المجاني في إطار برنامج تدعمه الحكومة لمساعدة الأسر التي تعاني من الارتفاع الحاد في تكلفة سلع غذائية أساسية.

ويحتشد الآلاف في مراكز أقيمت في أنحاء البلاد في إطار جهود حكومية للتخفيف من وطأة التضخم الذي تخطى 30 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 50 عاما في باكستان.

كما ارتفعت تكلفة السلع الأساسية كثيرا إذ زادت أسعار الطحين بما يفوق 45 بالمئة في العام المنصرم. وأطلقت الحكومة برنامج توزيع الطحين ليصل إلى ملايين الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.

وقال أمير مير وزير الإعلام في إقليم البنجاب بشرق البلاد لرويترز إن أربعة من بينهم امرأتان لقوا حتفهم في مواقع توزيع في الإقليم، لكنه أشار إلى أن اثنين من القتلى كانا يعانيان من مشاكل صحية من الأصل. وأضاف أن العديد أصيبوا أيضا بسبب التدافع وأن تحقيقا يجرى في تلك الوقائع.

وأظهرت سجلات من سلطة الأغذية في إقليم خيبر باختونخوا بشمال البلاد سقوط قتيل آخر في تدافع في مركز توزيع الأسبوع الماضي. كما أظهرت السجلات أن الآلاف من أكياس الطحين تم نهبها من شاحنات ومن مواقع توزيع.